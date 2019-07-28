أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية السابق أعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التعازي وصادق المواساة له وللشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الكريمة، مؤكدا سموه أن الأمة العربية فقدت برحيله زعيما وطنيا أسهم في خدمة قضاياها العادلة والدفاع عنها، مستذكرا سموه مسيرة الراحل الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة وطنه وإسهاماته الجليلة المشهود لها للحفاظ على وحدة الشعب التونسي الشقيق وعلى أمنه واستقراره وتوجيه طاقاته نحو التنمية والبناء، مشيدا سموه بدور الفقيد المقدر في تقوية أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وتطوير مجالات التعاون المشترك بينهما سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

هذا وحضر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد امس مراسم تشييع المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السابق وذلك في قصر قرطاج.

حيث نقل ممثل سموه تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وشعب الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السابق طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

الى ذلك، أعرب ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد أول من أمس الجمعة عن تعازي الكويت لتونس حكومة وشعبا في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال المحمد في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت لدى وصوله لتونس «رحم الله الرئيس الباجي قايد السبسي.. جئنا اليوم لنمثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أمير الكويت والشعب الكويتي بتعزية اخواننا في تونس وتعزية الشعب التونسي الشقيق في هذا المصاب الأليم بوفاة المرحوم والمغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي».

وأضاف «نقول رحم الله الرئيس الباجي قايد السبسي وأسكنه فسيح جناته والى الشعب التونسي الشقيق كل الازدهار والتوفيق في القيادة التونسية الحكيمة وأنقل تحيات صاحب السمو الأمير وتحيات الشعب الكويتي للشعب التونسي الشقيق وتمنياتنا له كل الازدهار والتوفيق».

من جهته، قال رئيس الوزراء التونسي السابق ومستشار الرئيس التونسي الحبيب الصيد في تصريح مماثل ان «العلاقات بين تونس والكويت عريقة»، مشيرا الى «العلاقة الوطيدة والقوية جدا بين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد».

واشار الى زيارة سمو أمير الكويت الاخيرة لتونس بمناسبة انعقاد القمة العربية ومحادثاته مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وفي السياق ذاته، أعرب الممثل الشخصي للرئيس التونسي العميد الأزهر القروي الشابي عن تقدير تونس لهذه اللفتة الكريمة من سمو أمير الكويت ومن الشعب الكويتي قائلا «هذا ليس بالغريب لأن العلاقات بين الشعبين التونسي والكويتي وبين الدولتين متينة وقديمة».

واضاف «نشكر ما قام به الكويتيون نحو الرئيس الباجي قايد السبسي الذي كانت تربطه علاقة متميزة مع سمو أمير الكويت وكان دائما يذكر الكويت كمثال يحتذى في العالم العربي.. نشكر مجددا الكويت وأميرها على هذه اللفتة الكريمة في هذا المصاب الجلل بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي».

ووصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد في وقت سابق اول من أمس الجمعة الى تونس للمشاركة في جنازة الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي المقررة امس السبت.

