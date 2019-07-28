أول النهار

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى نظيره التونسي وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحافي اول من أمس الجمعة إن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بعث أيضا ببرقية تعزية مماثلة إلى حافظ قائد السبسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية. ودعا الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب التونسي الشقيق الصبر والسلوان.

