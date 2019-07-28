الأولى

وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية للمخالفين في جليب الشيوخ في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وبإشراف ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام لتنفيذ حملات أمنية موسعة ومستمرة تضم جميع القطاعات لفرض هيبة القانون وبسط مظلة الأمن والأمان وضبط الخارجين والمطلوبين وإعادة المظهر الحضاري لجميع المناطق.

وعلى اثر ذلك نفذ قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الفروانية بالتعاون مع قطاع المرور والعمليات وبلدية الفروانية عدة حملات أمنية مكثفة خلال اليومين الماضيين وعلى مدار الساعة استهدفت منطقة جليب الشيوخ لضبط العمالة السائبة وإزالة الأسواق العشوائية المخالفة، وفرض السيطرة الأمنية حيث تمكنت القوة من إزالة عدد من الأسواق العشوائية بها كميات من المواد الغذائية والتموينية والمعلبات غير مطابقة للشروط الصحية، كما تم ضبط 20 مخالفاً لقانون الإقامة وبائعا متجولا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإبعادهم عن البلاد.

واكدت الوزارة في بيان لها أن الحملات الأمنية مستمرة يومياً وعلى مدار الساعة لمنطقة جليب الشيوخ، مشيرة أن فجر الجمعة الماضية، شهد حملة أمنية مكثفة على مناطق الحساوي والعباسية وجليب الشيوخ استمراراً للخطة الأمنية الموضوعة.

من جانبها اعلنت البلدية تكثيف جهود اجهزتها الرقابية للتصدي للمظاهر السلبية التي تشوب النظافة العامة بمنطقة جليب الشيوخ، ونظرا لعوامل عدة جعلت من تلك المنطقة حالة خاصة تتطلب تضافر جهود الوزارات المختصة وتعاونها مع البلدية لمعالجة حقيقية في ظل ما تعانيه البنى التحتية من ضغط جراء الكثافة السكانية. واكدت في بيان لها ان الاجهزة الرقابية التابعة لادارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة الفروانية تعكف على تكثيف عمليات تنظيف منطقة الحساوي وشوارعها المتفرعة من شارع محمد بن القاسم والتي تعاني البنية التحتية فيها من عجز شبكة الصرف الصحي،فضلا عن تكدس اعداد كبيرة من الوافدين ما يضغط بشكل كبير على الخدمات العامة.

واعلنت أن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بصدد إصدار تعميم لتركيز الجهود من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات مختصة تضم البلدية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والهيئة العامة للبيئة للتعاون والتنسيق في كيفية التعامل بإيجاد الحلول المناسبة بشأن منطقة الحساوي ووضع معالجة جذرية لما تعانيه من ضغط على البنى التحتية يتسبب في طفح مياه الصرف الصحي. واشارت الادارة الى ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مركز نظافة الجليب نفذوا عدة حملات ميدانية لضبط العمالة الاسيوية التي تقيم أسواقا عشوائية بمناطق جليب الشيوخ لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.

وأكدت: بأن فرق مركز نظافة جليب الشيوخ مستمرة بمداهمة تلك الأسواق العشوائية والقضاء على الظواهر السلبية حيث أسفرت الجولات عن مصادرة حمولة 231422م3 من الخضراوات والفواكه والملابس المستعملة فضلا عن الأجهزة الكهربائية المستعملة إلى جانب رفع حمولة 665م3 من المخلفات الناتجة عن عمليات المصادرة. وتابعت بالقول بأن مفتشي المركز قاموا بتحرير 103 مخالفات نظافة عامة إلى جانب تحرير 46 مخالفة بائع متجول بالإضافة إلى رفع 17 سيارة مهملة فضلا عن وضع 80 ملصقا.