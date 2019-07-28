الأولى

استمراراً للحملات الأمنية نفذ قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الأحمدي عدة حملات أمنية استهدفت منطقة ميناء عبدالله لضبط مخالفي قانون الاقامة الذين يقومون بلعب القمار وتناول المسكرات، وقد تمكنت الحملة من ضبط عدد (60) شخصاً بدون اثبات و(8) أشخاص مسجل بحقهم تغيب و(3) أشخاص اقامتهم منتهية، كما تم ضبط عدد (10) قناني يشتبه أنها تحتوي على مواد مسكرة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة وتحرير عدد من المخالفات المرورية بالتعاون مع قطاع المرور والعمليات، كما قامت بتمشيط منطقة ميناء عبد الله وتسيير دوريات جوالة لضبط كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

