الأولى

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة أن إجمالي حجم الدعومات الإنشائية الذي قدمته الدولة للمواطنين في سلة المواد الإنشائية خلال العام الماضي 125 مليون دينار تعادل 412.5 مليون دولار ما يؤكد ضرورة مراقبة الأسواق للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. (طالع ص12)

ووفقاً لـ كونا ، فقد فعلت وزارة التجارة والصناعة مطلع شهر يوليو الحالي القرار المنظم لصرف دعم المواد الإنشائية الموجه إلى المواطنين الذين يشيدون منازلهم الجديدة بغرض ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة أي محاولة لخلق سوق سوداء في مجال مواد البناء.

وأشار رئيس قسم السلع والمواد المدعومة في وزارة التجارة صلاح الرشيدي لـ كونا إلى ان الدولة تقدم الدعم للمواطن على المواد الأساسية اللازمة لبناء القسيمة السكنية المخصصة له بما لا يتجاوز 30 ألف دينار بما يغطي احتياجاته، مؤكدا الحرص على المتابعة الأسبوعية للأسعار في السوق المحلية.

وأوضح الرشيدي أن من شأن القرار المشار إليه منع ظهور سوق ثانوية للمواد الإنشائية المدعومة التي قد تنشأ عن استغناء أو بيع المواطن بعضها إما لعدم رغبته في استخدامها في تشييد منزله أو للاستعاضة عنها بأنواع أخرى غير مدرجة ضمن القائمة المدعومة وشراء بدائل عنها بقيمتها المالية.