الأولى

في اطار سعيه لتحديث وتعديل القوانين التجارية القائمة حاليا ودراسة وتقييم اي قوانين جديدة في هذا المجال شكل وزير التجارة خالد الروضان لجنة متخصصة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية صالح العقيلي وكلفها بمهمة دراسة القوانين الحالية ووضع مقترحات لتحديثها وتعديلها وكذلك ابداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات قوانين سواء كان مقدمة من وزارة التجارة او من مجلس الامة او من الجهات الحكومية الاخرى. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من فهد الزميع نائبا للرئيس، د. اياد سعد الله، د. محمد رباح، د. ابراهيم السلهي، د. رضا الاحول، د. نواب الياسين، د. محمد الوسمي، محمد سرور، محمد سيف النصر، عبداللاه حسين، ضيف الرشيدي ومريم السعيد.

ونص قرار الوزير الروضان والذي حصلت «النهار» على نسخة منه على ان للجنة المذكورة الحق في مخاطبة عدد من الجهات منها: الهيئة العامة للقوى العاملة، والادارة المركزية للاحصاء، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وذلك لاستطلاع اراء تلك الجهات في جميع مشروعات القوانين للوقوف على اثار وتداعيات تغيير او تعديل اي من المشروعات محل الدراسة والرأي.

ولفت القرار الى ان للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعرض لها من مشروعات وقوانين، على ان تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون انعقادها صحيحاً بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بهذه الاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح للجانب الذي فيه الرئيس او نائبه.