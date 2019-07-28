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العثور على مقبرة جماعية لأسرى كويتيين في محافظة المثنى العراقية


أعلن محافظ المثنى العراقية احمد منفي امس العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الاولية على انها لاسرى كويتيين اعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة.
وقال منفي في تصريح له ان الاجهزة الامنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للاسرى الكويتيين في بادية المثنى.
وبين ان الحكومة المحلية في المحافظة ابلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.
وكانت وزارة الدفاع العراقية وجهت في نداء متلفز تلاه الناطق باسمها: تُهيب وزارة الدفاع بالمواطنين الذين يمتلكون أي معلومات عن رفات العراقيين والكويتيين ممن فقدوا خلال حرب الخليج عام 1991 أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية الادلاء بها عبر الرقم الهاتفي 07901945476 لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع أو عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية.
وأكد الناطق باسم الوزارة تخصيص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها لكنه لم يكشف عن قيمتها.


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