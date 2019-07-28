الأولى

استبعدت مصادر تربوية صرف مكافآت الاعمال الممتازة للمستحقين في العام الدراسي 2018/ 2019 الماضي خلال شهر اغسطس المقبل، مؤكدة ان قطاع الشؤون الادارية مازال يعمل على اعتماد اسماء المستحقين لهذه المكافآت والمقدر لها 60 مليون دينار، متوقعة ان يكون الصرف في اكتوبر.

من جانب آخر اكدت المصادر اعتماد حركة التنقلات الخارجية لجميع المعلمين والاعلان عن الاسماء على الموقع الالكتروني، مبينة ان الوزارة انتهت من اجراءات نقل جميع الراغبين من المعلمين في جميع المراحل التعليمية بينما اوشكت الانتهاء من استكمال عملية النقل للراغبين من شاغلي الوظائف الاشرافية.

واشارت الى ان التربية ممثلة في قطاع التعليم العام قاربت اعتماد عملية التنقلات الخارجية بين شاغلي الوظائف الاشرافية الراغبين بالنقل الذين تقدموا بطلباتهم عبر النظام الالكتروني، مشيرة الى ان الاعلان عن اسمائهم سيكون مطلع اغسطس المقبل

