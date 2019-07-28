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أعلنت الأمانة العامة للأوقاف امس تقديمها 375?800 ألف دينار لإرسال عدد من الحجاج من الكويت غير القادرين على أداء هذه الفريضة من الذين لم يسبق لهم الحج.

وأوضح نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالإنابة أسامة الصايغ في تصريح صحافي أن الأمانة نفذت مشروع مصرف الحج لهذا العام بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الخيرية الكويتية داخل البلاد. وأضاف الصايغ أن ما قامت به الأمانة يأتي التزاما منها بتنفيذ شروط الواقفين والواقفات بصرف ريع أوقافهم على أداء مناسك الحج لغير القادرين وذلك بصفتها ناظرا على هذه الأوقاف.

وذكر أن هذا المشروع يتم عبر اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وأهلية كويتية لها خبرة كبيرة في هذا المجال ومن خلال خطط ودراسات تفصيلية مقدمة للأمانة.

وبين أنه يتم الالتزام بتقديم تقارير مدعمة بالصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة توثق جميع التصرفات المالية وتبين بشكل واضح ما تم انجازه وتنفيذه لجميع بنود هذه الاتفاقيات وفق كشوف تفصيلية توضح جميع مصروفات هذا المصرف.

وأفاد بأن الجهات المعتمدة لتنفيذ مشروع الحج هذا العام هي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارتا الشؤون والأوقاف.