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طهران- الوكالات: كشفت مصادر رسمية إيرانية النقاب أمس عن قيام وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، بنقل رسالتين مهمتين من لندن وواشنطن لطهران.

وأفاد حساب نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الإيراني على تويتر، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق بعدها بساعات. واشتملت الرسالة الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عُمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن.وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل بن علوي، في طهران أمس، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية اخيرا.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن الطرفين راجعا العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

