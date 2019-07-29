مرأة

تشتهر الحمامات الإيطالية بجودتها وذوقها الرفيع، وقد أضافت شركة ArtCeram إلى هذه الشهرة بتصميمات حمامات جديدة جدًا وبعيدة تمامًا عن التقليدية.

هذا التصميم المستوحى من شكل الفنجان يبدو عصريًا وشبابيًا جدًا، وهو لا يخلو من الأناقة أيضًا بتصميمه الانسيابي الجذاب.

يجد مصممو هذه الحمامات الوحي في كل مكان حولهم فمثلا هذا الحمام المتميز مستوحى من شكل الحيوانات ذات الأربعة أرجل.. وخاصة البقرة!

الأشكال الهندسية مثل البيضاوي والمكعب والمثلث كانت الأساس لهذه التصميمات المميزة والتي تتمتع بالبساطة والأناقة في وقت واحد.

الانسيابية والبساطة هي العامل الرئيس في جمال هذه التصميمات. ومزج الأبيض والأسود في هذه الحمامات يعطيها المزيد من الأناقة ويبرز التصميمات بشكل رائع.

الحائط المقلم بالأسود خلفية ممتازة لهذه لأدوات الصحية التي تجمع الأبيض والأسود.

استخدام الشكل المكعب والدائري في تصميم الأدوات الصحية لهذا الحمام يحقق تبايناً وتميزاً للمزيد من التميز. والتصميمات المبتكرة لحاملات الأحواض تبدو رائعة وعصرية جدًا.

هذه الأحواض ستبدو رائعة في حمام عصري، فتصميماتها البسيطة والمبتكرة ملائمة تمامًا للديكور المودرن.

