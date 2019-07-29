مرأة

مكونات:

1 كوب من الماء المفلتر.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من الغليسرين.

ملعقة كبيرة من جل الألو فيرا.

طريقة التحضير:

في وعاء معدني، يضاف الماء وبذور الكتان ويترك ليغلي لبضع الوقت حتى يتكثف الخليط.

يزال الخليط من على النار ويصفى جيداً للتخلص من البذور قدر الإمكان.

يضاف الغليسرين وجل الألو فيرا للخليط الناتج مع خفقه باستخدام المضرب الكهربي.

يصب الخليط الناتج في وعاء نظيف ومعقم للحفظ والاستخدام.

يحفظ الخليط الناتج في الثلاجة ويستخدم حتى أسبوع واحد، لذلك لا تقومي بتحضير كميات كبيرة وتذكري أنه خليط طبيعي بنسبة 100 في المئة يخلو من أي حافظات صناعية.

