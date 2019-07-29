مرأة

ماء جوز الهند أو كما يدعى بحليب جوز الهند، هو عبارة عن المادة السائلة الموجودة بداخل جوز الهند، ويتميّز هذا الحليب بمكوّناته المميزة فهو يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو يستخدم في العديد من الوصفات والمستحضرات التجميلية للشعر، فهو يقوّي الشعر ويحفّز نموّه، كما أنّه علاج جيّد للشعر الجافّ والمجعّد، ويستخدم حليب جوز الهند لتغذية البشرة وترطيبها أيضاً، فهو جيد لعلاج الالتهابات، ومشاكل الحكّة وتهيّج الجلد، ولعلاج الصدفية وتصبغ الجلد.

استخراج ماء جوز الهند

حليب جوز الهند يتوفر معلباً في العديد من المتاجر، وخاصّة المتاجر التي توفّر المنتجات الصحية والخاصة بالحميات الغذائية، ومن الممكن أن يحضر هذا الحليب في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، كما أنّه سيكون خالياً من المواد الحافضة وطازجاً، لتحضيرة تقطع ثمار جوز الهند وتوضع في الخلاط مع ماء جوز الهند، وبعض أن يخلط جيداً يصفى الخليط في مصفاة خاصّة ويحفظ الحليب المصفى في الثلاجة ليكون جاهزاً للاستعمال.

وصفات حليب جوز الهند للشعر

حليب جوز الهند كبلسم للعناية بالشعر الجاف: هذا البلسم يتكون من نصف ثمرة أفوكادو مهروسة جيداً وتمزج مع نصف كوب من حليب جوز الهند، ونضبف ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

ومن ثمّ يوضع هذا البلسم على الشعر، يترك لحوالي النصف ساعة قبل غسله. حليب جوز الهند لزيادة نمو الشعر والتخلص من قشرة الرأس: يمزج حليب جوز الهند مع زيت دابر أملا بكميات متساوية وتوضع على الشعر مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً لتحفيز نمو الشعر، وبعد أن تبقى على الشعر لحوالي النصف ساعة يغسل الشعر جيداً، وهذه الوصفة تساعد على الوقاية من شيب الشعر. حليب جوز الهند لعمل شامبو منزلي: يمزج ربع كوب من حليب جوز الهند، مع ثلث كوب صابون زيت الزيتون السائل، ويوضع معهم حوالي عشرين قطرة من أي نوع من الزيت العطري، وملعقة طعام صغيرة من زيت الزيتون، وفيتامين E، وتمزج المكوّنات جيداً وتحفظ في عبوة خاصة ليكون الشامبو جاهزاً للاستعمال.

حليب جوز الهند لعلاج الصلع: يمزج ربع كوب من هذا الحليب مع ملعقة طعام كبيرة من اللبن الرائب، ومن ثمّ يدلك الشعر بهذا المزيج، ومن المهم التركيز على تلك المناطق التي تعاني من الصلع، كما يجب أن يترك المزيج على الشعر حوالي الساعة قبل غسله بالماء الدافئ. حليب جوز الهند لتنعيم الشعر: نحتاج كوباً من حليب جوز الهند، مع ربع كوب من عصير الليمون الطازج، وبعد مزجهم سوياً يحفظ الخليط في الثلاجة لثلاث ساعات، ومن ثم يرجّ جيداً قبل تدليك الشعر به، ويغسل بعد نصف ساعة من وضعه.

