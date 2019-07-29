مرأة

المقادير: 6 أشخاص، 4 حبات خوخ مقطع مكعبات، 300 غرام فراولة مغسولة، 1 كيلو زبادي (روب)، كوب جيلي فراولة أو خوخ، 6 ملاعق عسل، مربى الكرز،

1/2 كوب مكسرات مجروش ومكرمل.

طريقة التحضير: إغسلي الفراولة جيدًا وجففيها بورق مطبخ. ثم قطعي الخوخ بعد غسله إلى مكعبات.

جهزي كاسات التقديم وضعي ملعقتين من الفراولة والخوخ في قاع كل كأس.

ضعي فوق الفاكهة طبقة من الزبادي ثم ملعقتي جيلي ثم الفاكهة بالتبادل حتى يقترب الكأس من الامتلاء.

أضيفي ملعقة من العسل وملعقة من مربى الكرز الشهية.

لتحضير المكسرات المكرملة:

في طاسة غير لاصقة ضعي كوب من السكر على نار متوسطة حتى يصير لونه ذهبي ويتكرمل، ثم أضيفي نصف كوب من المكسرات المقطعة أنصاف وقلبيها، ثم افرديها على ورق زبدة مدهون بالسمن أو الزيت دهنًا خفيفًا كي لايلتصق.

بعد أن تبرد المكسرات المكرملة كسريها إلى قطع صغيرة وضعي منها فوق سطح الكاسات.

قدمي الحلوى بالخوخ والفراولة والروب باردًا بعد الوجبات بساعتين ليساعد على الهضم.

