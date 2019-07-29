آخر النهار

خلال الدورة الرمضانية التلفزيونية الماضية، رصدنا مجموعة من المفردات الإيجابية، وهي ليست وليدة الصدفة، دائماً حصاد وثمرة منهجية عمل إنتاجية أسهمت في بلوغ تلك الأعمال مراحل إيجابية متقدمة.

وفي هذه المحطة نتوقف أمام عملين هما «الديرفة» و«إفراج مشروط» ونستطيع القول، بل الجزم، بأن مخرجاً مثل مناف عبدال قدم خلال مشواره العديد من الأعمال ومع أجيال ونجوم الحرفة الفنية، ولكنه في «الديرفة» ينطلق بعيداً لسبب محوري حول توفر صيغ إنتاجية إبداعية.

وهكذا الأمر مع المخرج عيسى ذياب ومسلسل «إفراج مشروط» حيث ينطلق إلى مرحلة متطورة من التعامل مع فنون الإخراج الدرامي التلفزيوني عبر نص فلسفي عميق، وخلف التجربة يقف فعل إنتاجي، لا ينحصر حضوره في الجانب المادي البحت، بل يرتكز على البعد الفني الإبداعي، على صعيد الشكل والمضمون.

وهنا لابد من أن نتوقف أمام التجارب التي راح يقدمها المنتج المخرج عبدالله بوشهري، والتي تؤسس لمرحلة متجددة وإضافية في رصيد صناعة الدراما الكويتية والخليجية.

تلك الإشكالية التي سيعاني منها كل من المخرج مناف عبدال والمخرج عيسى ذياب في الحصول على فرص عمل، وهي كثيرة، ولكن ما هو أهم هو توفر علاقة منهجية واحترافية مع منتج يعي حرفته.. ويعرف غدها ومستقبلها.

ولهذه التجارب نقول.. برافو.

وعلى المحبة نلتقي

