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«ذا ليون كينج» تصدر إيرادات السينما الأميركية


تصدر فيلم الرسوم المتحركة والدراما والمغامرة «ذا ليون كينج» (الأسد الملك) إيرادات دور السينما في أميركا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، إيرادات بلغت 185 مليون دولار.
وتراجع للمركز الثاني الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي «سبايدر مان» والذي جاء تحت عنوان «سبايدر مان: فار فروم هوم» أو «سبايدر مان: بعيدا عن المنزل»، ويشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي، محققا إيرادات بلغت 21 مليون دولار.


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