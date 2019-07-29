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من أكثر فناني المسرح الشباب حماسًا وإخلاصًا، ومن أكثرهم ولعًا بالتجديد وممارسة جميع عناصر العمل المسرحي ما بين التمثيل والكتابة والإخراج والاستعراض.

صاحب تجربة تمتد لأكثر من عقد مع المسرح الجامعي وفرقة المسرح الشعبي.. وأخيرًا أعلن الفنان نصار النصار عن تأسيس شركة إنتاج تحمل اسم جلبوت.. وفيما يلي هذا الحوار معه حول خططه فنانًا ومنتجًا خلال المرحلة المقبلة:

لماذا اخترت اسم الجلبوت؟

الاسم جاء تيمنًا بعبق تراثنا الكويتي وهو اسم نوع من السفن كان يستعملها أجدادنا في الغوص.. وكانت تستطيع السير في أي مكان.

هل يعني أن سفينتك ستبحر في أماكن مختلفة؟

هذا جزء من طموحنا بالفعل إن الشركة ستكون متنفسًا لنا كشباب للتعبير عن أنفسنا.. وهي مجهزة لإقامة البروفات والورش والفنية وتسجيل الصوت والإنتاج الإذاعي واختبارات الأداء والتصوير الفوتوغرافي وفيديوات للأغاني وغيرها.. والإنتاج سيكون متنوعًا ما بين المسرح والسينما وغير ذلك.

هل هناك مشاريع معينة قيد التنفيذ حاليًا؟

لدينا مشروع لمسرحية مصرية يشارك فيها جزء من فريقنا من المبدعين المصريين الأعضاء معنا وهي بعنوان مبدئي مسألة حياة أو موت ومأخوذة عن نص عالمي ونخطط لعرضها قريبًا بشكل تجاري.. للجمهور في الكويت خصوصًا من أبناء الجالية المصرية.

هل هناك أسماء معينة مرشحة للعمل؟

حاليًا نحن في مرحلة التجهيز ونتعاون مع مجموعة كبيرة من المبدعين الشباب كمؤلفين ومخرجين منهم فيصل الفيلكاوي، أحمد عزت، رازي الشطي، علي الششتري، والكاتب أحمد المحمدي.. وطاقم التمثيل كما قلت سيعتمد في الأساس على زملائنا المصريين إضافة إلى شباب مسرح جامعة الكويت. ولدينا فريق متكامل من الفنيين والموسيقيين. ونحاول في الفترة المقبلة استكمال كل ما يلزمنا من الأجهزة والتقنيات الحديثة.

توجهك إلى العرض التجاري يعني أنك تخليت عن المسرح الجاد؟

بالعكس المسرح التجاري لن يمنعني من الاستمرار كمخرج وتقديم أعمال مسرحية جادة فهذا شغفي الأول.. وقبل فترة وجيزة شاركنا كشركة في افتتاح وختام مهرجان المسرح العربي للطفل الذي ينظمه سنويًا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.. وكانت تجربة جيدة بشهادة الجميع. وهدفي ليس مجاراة الموجة التجارية وإنما تقديم المسرح الجاد والراقي للجمهور.

لجوء الفنان إلى تأسيس شركة إنتاج.. مغامرة غير مأمونة العواقب؟

بالتأكيد التجربة ليست سهلة.. خصوصًا إذا كان الفنان يؤمن بدور الفن كرسالة ذات قيمة وليس مجرد ترفيه من أجل الفلوس..وكنا نتمنى كمبدعين شباب لو كان هناك صندوق لدعم الفنانين الشباب ومساعدتنا في تقديم عروضنا الفنية ومشاريعنا.. ومازلت أتمنى إقامة مثل هذا الصندوق وأنا من أوائل الداعمين له عبر استقطاع جزء من الدخل الذي تحققه شركات الإنتاج المختلفة.. يتم من خلاله تطوير الحركة الفنية ومساعدة المبدعين الشباب.

ألا يفترض أن يتم تأسيس مثل هذا الصندوق من خلال نقابة الفنانين؟

ياليت كانت النقابة تقدم لنا مثل هذا الدعم.. وهناك شركات إنتاج متحمسة للتعاون معها.. كي نوفر لغيرنا من الزملاء ما تمنينا توفيره لنا في بداياتنا.. فيكفي أننا كنا نضطر مثلًا للسفر على نفقاتنا لتقديم عروضنا في الإسكندرية مثلًا.

مع قلة الجمهور نسبيًا في الكويت.. ألا يبدو الإنتاج صعبًا؟

سوق الإنتاج في الكويت بالتأكيد صعبة لكنها سوق واعدة لأنها مفتوحة ومتنوعة وليست حكرًا على أحد.. وهناك أكثر من صديق من أبناء جيلي خاضوا التجربة وباتوا نجومًا وأصحاب فرق ناجحة في السوق. والجمهور الكويتي عمومًا متذوق ويفرز الجيد من الرديء. والدليل في كثير من العروض السينمائية لا تجد حجزًا من كثافة الإقبال.

وهل سيقتصر عملك على المسرح أم عينك على السينما؟

السينما في الكويت مازالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة وتوفير أدوات الإنتاج لأنها صناعة صعبة ومكلفة.. لكن الخطوات التي تحققت في الواقع جيدة ومبشرة بالخير فمثلًا المجلس الوطني أطلق مهرجانا للسينما.. وأصبح لدينا في كل عام خمسة أو ستة أفلام تعرض وتنافس في شباك التذاكر. والواضح إنه الجمهور الكويتي يميل إلى الأفلام الخفيفة والكوميدية أكثر من الأعمال الواقعية والجادة.

قرأنا أنك تستعد أيضًا لفيلم سينمائي؟

هناك أكثر من مشروع أقربها للتنفيذ فيلم بعنوان حفيد الإسكندر.. تدور أجواؤه بشكل فنتازي في جزيرة فيلكا وتعرف الشباب بتاريخ هذه الجزيرة وآثارها وتراثها. ولدينا مشروع آخر عن التصالح ما بين الكويت والعراق لكنه يحتاج إلى ميزانية ضحمة لتنفيذه.

