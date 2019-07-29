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على الرغم من أن الدراما المصرية «سينما وتلفزيون» لم تعرف طريقها إلى إبداع الكاتب والأديب الكبير احمد خالد توفيق في حياته رغم المكانة العالمية والرفيعة التي كان يتمتع بها على الساحة الأدبية في مصر من خلال الأرقام الهائلة لمبيعات وتوزيع كتبه وقصصه ورواياته خصوصا شهرته الواسعة في أوساط الأجيال الشابة إلا انه أخيراً وبعد رحيل هذا الكاتب الكبير في العام الماضي ووفاته المفاجأة جعلت هناك اهتماماً كبيراً من جانب بعض صناع الدراما بإبداعه ففي رمضان هذا العام عرض مسلسل «ذودياك» المأخوذ عن مجموعته القصصية الشهيرة «حظك اليوم» وقام بإنتاجه محمد حفظي بالتعاون مع شبكه «viu» وإخراج محمد كامل وقام ببطولته عدد من النجوم الشباب احمد خالد صالح- أسماء ابواليزيد- مي الغيطي- هند عبدالحليم- أنور محمد.

ومع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل أثناء عرضه الرمضاني رقمياً وفضائياً يعتزم المنتج محمد حفظي تكرار التجربة حيث يستعد حاليا لتقديم أول مسلسل مصري يتم إنتاجه بالتعاون مع شبكة نتفليكس العالمية المسلسل مقتبس من سلسلة الروايات الشهيرة «ما وراء الطبيعة» للراحل احمد خالد توفيق وتعتبر هذه لسلسلة الروائية من أكثر الأعمال الأدبية التي حققت أعلى المبيعات واستمرت إصداراتها على مدى سنوات طويلة متعاقبة وبلغت أجزاؤها 81 جزءاً وتدور أحداثها في حقبة الستينيات من القرن الماضي وتتبع مغامرات بطلها د.رفعت إسماعيل في مواجهة عدد من الظواهر الخارجة للطبيعة وسط أحداث من الإثارة والتشويق.

المسلسل سيكون من إخراج عمرو سلامة الذي بدأ بالفعل التحضيرات لهذا المسلسل وقال «اشعر بحالة من الحماس الشديد لهذا العمل حيث كان في مقدمة أحلامي الفنية منذ بدأت مشواري السينمائي والفني تحويل روايات «ما وراء الطبيعة» إلى لغة صورة بعدما استمتع بها الملايين من القراء في شتى أنحاء العالم العربي كنصوص أدبية روائية.

وأضاف سيتم تقديم المسلسل برؤية مختلفة مع الاحتفاظ بروح النص الأصلي لـ «ما وراء الطبيعة» ولاشك أن تقديم العمل من خلال شبكة نتفليكس وجمهورها حول العالم في ما يقرب من 200 دولة سيعطي للعمل فرصاً هائلة للمشاهدة من جانبه أكد محمد حفظي انه سعيد وفخور بالتعاون مع شبكة نتفليكس لأول مرة في تقديم هذا العمل خاصة وانه يعتز كثيرا بسلسلة ما وراء الطبيعة ويعتبرها من اقرب الأعمال الأدبية إلى قلبه كما أكد أيضا على حماسه الشديد لمعاودة العمل مع المخرج عمرو سلامة بعد عديد من الأعمال التي جمعتهما من قبل على شاشه السينما.

يذكر أن هذا المسلسل سيكون أول عمل مصري تنتجه شبكة نتفليكس للعرض على منصتها وثالث عمل تنتجه في منطقة الشرق الأوسط بعد المسلسل الأردني «جن» الذي تميزت أحداثه بأجواء الرعب والإثارة وأثار جدلا كبيرا وكان من إخراج اللبناني جان بوشعيا وكان المسلسل الثاني «مدرسة الروابي للبنات» من تأليف وإخراج الأردنية الشابة تيما الشوملي.

كما تدرس نتفليكس حاليا تقديم العديد من الأعمال المصرية بالتعاون مع جهات إنتاجية مصرية استغلالا للجماهيرية الواسعة التي تحظى بها الدراما المصرية بفنانيها ونجومها أصحاب الشهرة الواسعة.

