دوليه

خسر باريس سان جرمان بطل فرنسا في غياب نجمه البرازيلي نيمار، أمام انتر الإيطالي بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما 1-1، اول من أمس في مباراة ودية في ماكاو.وبعد افتتاح سان جرمان التسجيل عبر مدافعه الالماني ثيلو كيهرر من رأسية بعد ضربة حرة من القادم الجديد الاسباني بابلو سارابيا (41)، بدا لاعبو المدرب الالماني توماس توخل في طريقهم الى تحقيق الفوز.

لكن سامويلي لونغو الذي دخل في الدقيقة 64، عادل في الوقت البدل عن ضائع من تسديدة ارتدت من جسم الحارس الدولي الفونس اريولا الذي قدم مباراة جيدة (90+4).وفي ركلات الترجيح، تفوق لاعبو المدرب أنتونيو كونتي الذي استخدم لاعب وسطه الجديد ستيفانو سنسي.وصد الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ركلتي عادل أوشيش وأرثر زاغر.

وكان انتر قد خسر بركلات الترجيح الاربعاء أمام مواطنه يوفنتوس بطل الدوري في نانكين.وقال توخل بعد المباراة «يمكننا اللعب أفضل من ذلك. كانت الظروف معقدة... لكن افتقدنا للأساسيات وهذا أمر مخيب». ووصل سان جرمان الى شنزن الصينية الاربعاء الماضي ويواجه سيدني أف سي الاسترالي الثلاثاء في سوتشو. ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 اغسطس في مباراة كأس الابطال.وبقي نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو) في شنزن، في ظل انباء عن تركه فريق العاصمة وعودته الى برشلونة الاسباني.وفي غيابه، لعب الشاب كيليان مبابي دور النجم الاول في صفوف سان جرمان، وخرج في الدقيقة 72 لحساب الالماني يوليان دراكسلر. وكان سان جرمان قد فاز على دينامو دريسدن الالماني 6-1 وتعادل مع نورمبرغ الالماني 1-1.

