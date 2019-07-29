دوليه

اختتم مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي، جولته الآسيوية الصيفية بفوزه الودي اول من أمس على مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 3-1.أمام 65 ألف متفرج، على ملعب «نيسان» خارج العاصمة طوكيو.

ولعب البرتغالي برناردو سيلفا تمريرة للبلجيكي كيفن دي بروين الذي أطلق تسديدة يسارية قوية مفتتحا التسجيل (18)، قبل أن يفاجئ كيتا إندو لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما سجل هدف التعادل (23)، ثم قدم دي بروين تمريرة هدف استعادة التقدم للنجم الدولي رحيم سترلينغ (40).

وبعد شوط أول سريع، جاء الثاني بطيئا مع القليل من الفرص للطرفين.ونجح البديل لوكاس نيمتشا (20 عاما) بتسجيل الهدف الثالث لسيتي بعد تمريرة من الاسباني اليافع أدريان برنابي (18 عاما) في اللحظات الاخيرة.ويخوض سيتي مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الاحد المقبل على ملعب ويمبلي، ثم يستهل حملة الدفاع عن لقبه في البريمير ليغ بعدها بأسبوع.

