loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أياكس «سوبر» هولندا


أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-0 اول من أمس على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.وكان أياكس قد خاض موسما رائعا بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقبي الدوري والكأس محليا.وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تمريرة من دوني فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية، والمدافع دالي بليند من تسديدة قوية (53). واضطر ايندهوفن لاكمال آخر 30 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين لاصابة مهاجمه الشاب سام لامرس، بعد استنفاد المدرب مارك فان بومل تبديلاته الثلاثة. ويستهل أياكس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي الاسبوع المقبل، ويخوض بعد عشرة أيام الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد باوك اليوناني. في المقابل، يلتقي ايندهوفن مع بازل السويسري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الابطال بعد فوزه عليه ذهابا 3-2.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة