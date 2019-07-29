دوليه

يتطلع يوفنتوس لتعزيز صفوفه بلاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تعاقده مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز، يرى أن وسط الفريق لم يكتمل بعد، ومازال في حاجة للتدعيم، قبل بداية الموسم الجديد.

وحدد يوفنتوس بول بوغبا، لاعب مان يونايتد، كخيار أول لتعزيز خط الوسط، إلا أن السعر الذي حدده النادي الإنكليزي، يمنح ريال مدريد الأولوية للتعاقد معه، في ظل القوة الشرائية التي يتمتع بها الملكي. اللاعب الآخر الذي استحوذ على اهتمام يوفنتوس هو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، لكنه على وشك الانضمام إلى يونايتد في الأيام المقبلة.

وينطبق الأمر على إيسكو، لاعب ريال مدريد، لكن من المتوقع أن يتمسك به زين الدين زيدان، مدرب الملكي خاصة بعد إصابة ماركو أسينسيو.

ويرى ساري أن كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، أكثر صفقة تناسب يوفنتوس، حيث لم يتبق في عقده مع السبيرز سوى عام واحد، وهو متحمس لخوض تحد جديد.

كما أن نيكولو زانيولو، نجم روما، كان على رادار يوفنتوس، لكنه لايزال صغيرًا (20 عاما) ما يبعده عن أولويات السيدة العجوز. ويبحث يوفنتوس عن التخلص من الثلاثي جونزالو هيغواين وبليز ماتويدي وسامي خضيرة، قبل إبرام أي صفقات جديدة.

يذكر أن ريال مدريد، وضع إريكسن ضمن اهتماماته لضمه حال فشله في التعاقد مع بوغبا.

