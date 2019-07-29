دوليه

طالب أتلتيكو مدريد، بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها دييغو كوستا، خلال مواجهة ريال مدريد، في كأس الأبطال. ونال كوستا، بطاقة حمراء بعد اشتباكه مع داني كارفاخال، في المباراة التي انتهت لصالح اتلتيكو 7-3، وسجل فيها كوستا (4 أهداف).

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن قوانين البطولة تشير إلى أن عقوبة البطاقة الحمراء هي الإيقاف لمباراة واحدة. وكان ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد، قد تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة غوادالاخارا المكسيكي، لكن تم رفعها، ليشارك اللاعب أمام ريال مدريد.

ويلتقي أتلتيكو مع يوفنتوس يوم 10 أغسطس المقبل، في آخر استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويرغب النادي الإسباني في مشاركة، كوستا بتلك المباراة القوية.

