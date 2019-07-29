دوليه

تعاقد ليفربول الانكليزي رسميا مع الجناح الإنكليزي الشاب هارفي إليوت البالغ من العمر 16 عامًا. ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن إليوت الذي غادر فولهام في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده، يحمل رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز، عن عمر 16 عامًا و30 يومًا، وذلك في مايو الماضي.

وأشارت «سكاي» إلى أن إليوت جذب أنظار برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى لايبزيغ الألماني. ومن المتوقع أن يصبح لاعب خط وسط منتخب إنكلترا تحت 17 عامًا، ضمن تشكيلة ليفربول في المباراة الودية أمام نابولي.

وظهر إليوت مع فولهام لأول مرة بعمر 15 عاما في كأس الرابطة في سبتمبر الماضي.

ووصفه سكوت باركر مدرب فولهام، الذي أشرك إليوت لأول مرة في البريميرليغ، بأنه «موهبة لا تصدق».

