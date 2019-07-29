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دوليه

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يوسف: مواجهة العربي صعبة للغاية


قال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري إن مواجهة العربي في دورالـ32 للبطولة العربية صعبة للغاية. وأضاف في تصريحات لـ»النهار»  إن العربي من أقوى الفرق العربية وله تاريخ كبير وبالتالي يجب على فريقه الاستعداد جيدا لتلك المواجهة.
وأشار إلى أن الفريق سيسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي بالتألق أمام الفرق الكبيرة في البطولة.
ووصل الاتحاد السكندري في النسخة الماضية إلى ربع نهائي البطولة بعدما أقصى الترجي التونسي بطل أفريقيا والزمالك المصري من الدورين 32 و16.
من جانبه أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن العربي من أقوي الفرق العربية . وأشار إلى أن قرعة البطولة العربية للأندية جاءت متوازنة مشيرا إلى أن العربي من كبار فرق آسيا والعرب.


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