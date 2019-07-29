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دوليه

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عبدالشافي فضل الزمالك على الكويت


أكد محمد رضا وكيل أعمال اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة إن موكله سينتقل للزمالك بصورة نهائية خلال الصيف الحالي، موضحا أنهم سيغادرون للسعودية من أجل إنهاء جميع الأمور مع الأهلي.
وتابع «عبدالشافي امتلك عرضا من نادي الكويت والفتح وأبها السعوديين لكن اللاعب يريد العودة لبيته».
وأكمل «سيتم التوقيع على عقد مدته 3 مواسم والإعلان سيكون قريبا واللاعب لا يفكر في المصلحة الشخصية ولكن في مصلحة النادي وهناك منافسة مميزة ستكون بينه وبين عبدالله جمعة على مقعد في التشكيلة».
واختتم «الزمالك ناد كبير ولا يلعب إلا على البطولات وهذا يضع مسؤولية كبيرة على عبدالشافي الذي سيعود للأبيض من أجل البطولات التي سبق وأن توج بها مع الفريق».


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