دوليه

فشلت العداءة الأميركية أليسون فيليكس في التأهل الى بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة بدءا من سبتمبر، وذلك بنتيجة بطولة الولايات المتحدة التي خاضتها بعد إجازة أمومة. في المقابل، برز بين الرياضيين الأميركيين اول من امس، فريد كيرلي في سباق 400 م، وسام كندريكس في مسابقة القفز بالزانة مع رقم قياسي محلي.

واكتفت فيليكس (33 عاما) بالحلول سادسة في السباق النهائي لمنافسات 400 م. وعلى رغم أن العداءة المتوجة بست ميداليات ذهبية أولمبية قد تشارك في بطولة العالم مع فريق التتابع الأميركي 4*400 م، الا انها ستغيب عن المشاركة في المنافسات الفردية للمرة الأولى منذ عام 2003.

وقالت فيليكس التي ابتعدت عن المضمار لنحو 13 شهرا بسبب الحمل والولادة، «أعرف أن الوضع كان أقل من مثالي بالنسبة إلي».لكن العداءة التي أثارت في الآونة الأخيرة جدلا في الولايات المتحدة بانتقادها سياسة شركة التجهيزات الرياضية العملاقة «نايكي» حيال الرياضيات الحوامل، أعربت عن تفاؤلها بما قدمته في بطولة بلادها المؤهلة الى مونديال القوى الذي تستضيفه العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين.

ورأت فيليكس أن هذا الأداء سيشكل حافزا لها تحضيرا لأولمبياد طوكيو الصيفي في العام 2020. وأوضحت «أنا ممتنة أكثر من أي أمر آخر سيكون من الجنون القول انني أشعر بخيبة أمل. أنا بصحة جيدة، مع عائلتي، ولا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك».

وفي سباق 400 حواجز لدى الرجال، حقق راي بنجامين أفضل زمن لهذا العام مع 47,21 ثانية، وأنهى السباق بفارق نحو عشرة أمتار عن تي جاي هولمس الذي حل ثانيا.وفي منافسات القفز بالزانة، حقق كندريكس رقما قياسيا أميركيا بحلوله في المركز الأول مع 6,06 أمتار، ولقي تحية كبيرة من منافسيه وزملائه.

