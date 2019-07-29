دوليه

خسر الالماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا عالميا أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي أول من امس في نصف نهائي دورة هامبورغ الالمانية في التنس، بعد أقل من 24 ساعة على وقف تعاونه مع المدرب الاميركي إيفان لندن.

وسقط زفيريف أمام حامل اللقب البالغ 27 عاما 6-4 و4-6 و7-6 (7-5)، بعد أكثر من 3 ساعات على ارضية ترابية.وتخلف زفيريف المولود في هامبورغ 1-3 في المجموعة الحاسمة، لكنه تقدم 5-4 مع كرتين لحسم المباراة، بيد ان باسيلاشفيلي، المصنف 16 عالميا، حجز مركزه في النهائي ضد الروسي أندري روبليف الفائز على الاسباني بابلو كارينيا بوستا 4-6 و7-5 و6-1.

ويملك زفيريف في رصيده 11 لقبا لكنه توج مرة يتيمة هذا العام في نهاية مايو في جنيف.وكان أسطورة التنس لندل (59 عاما وحامل 8 القاب كبرى) أعلن الجمعة وقف تعاونه مع النجم الواعد بعد نحو عام على تدريبه «أنا أؤمن بأن ساشا لا يزال شابا جدا. أعتقد أنه سيصبح لاعبا رائعا. لكن المشاكل البعيدة عن الرياضة التي يعاني منها في الوقت الحالي تمنعني من العمل بالطريقة التي أرغب بها»، مضيفا «أتمنى له الأفضل في المستقبل».

وتدهورت العلاقة بين الرجلين أخيراً حيث انتقد اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عاما، عدم التزام مدربه. بدوره، قال زفيريف في مؤتمر صحافي «أحيانًا أذهب إلى الملاعب لأتدرب لمدة ساعتين، لكن لمدة نصف ساعة سيحدثني كيف لعب الغولف بالأمس. بالإضافة إلى ذلك، يملك لندل كلبا جديدا يقضي معه الكثير من الوقت». وبعد خروجه من الدور الأول ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، نصح لندل زفيرف «بالتركيز أكثر على التنس». تحت قيادة لندل، توج زفيريف في نهاية الموسم الماضي ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، وهو اللقب الكبير في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

