دوليه

واصل الأميركي كايليب دريسل تألقه في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، بإضافته اول من امس الى رصيده لقبي سباقي 100 م فراشة و50 م حرة، ولقب سباق التتابع 4*100 م حرة للفرق المختلطة، رافعا رصيده من الميداليات الذهبية في مونديال 2019 الى ست. وفي سباق 100 م فراشة، تفوق الأميركي البالغ من العمر 22 عاما، بزمن 49,66 ثانية، على الروسي أندري ميناكوف (50,83 ث) والجنوب إفريقي تشاد لو كلو (51,16)، وذلك غداة تسجيله 49,50 ثانية في تصفيات السباق النهائي، محطما الرقم القياسي العالمي الذي كان قد حققه مواطنه الأسطوري مايكل فيليس (49,82 ثانية) عام 2009.

وأتى تتويج دريسل بلقبه العالمي الثاني عشر، بعد وقت قصير من انتزاعه ذهبية سباق 50 م حرة بزمن 21,04 ثانية، متقدما على البرازيلي برونو فراتوس الذي نال الفضية، واليوناني كريستيان غكولومييف صاحب البرونزية، علما بأنهما حققا التوقيت ذاته (21,45 ثانية).

الى ذلك، أضاف دريسل ذهبية سباق التتابع 4*100 م حرة بقيادته المنتخب الأميركي المختلط الى تحقيق رقم قياسي عالمي جديد قدره 3:19,40 دقائق.

