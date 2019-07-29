loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الذهبية السادسة لدريسل


واصل الأميركي كايليب دريسل تألقه في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، بإضافته اول من امس الى رصيده لقبي سباقي 100 م فراشة و50 م حرة، ولقب سباق التتابع 4*100 م حرة للفرق المختلطة، رافعا رصيده من الميداليات الذهبية في مونديال 2019 الى ست. وفي سباق 100 م فراشة، تفوق الأميركي البالغ من العمر 22 عاما، بزمن 49,66 ثانية، على الروسي أندري ميناكوف (50,83 ث) والجنوب إفريقي تشاد لو كلو (51,16)، وذلك غداة تسجيله 49,50 ثانية في تصفيات السباق النهائي، محطما الرقم القياسي العالمي الذي كان قد حققه مواطنه الأسطوري مايكل فيليس (49,82 ثانية) عام 2009.
وأتى تتويج دريسل بلقبه العالمي الثاني عشر، بعد وقت قصير من انتزاعه ذهبية سباق 50 م حرة بزمن 21,04 ثانية، متقدما على البرازيلي برونو فراتوس الذي نال الفضية، واليوناني كريستيان غكولومييف صاحب البرونزية، علما بأنهما حققا التوقيت ذاته (21,45 ثانية).
الى ذلك، أضاف دريسل ذهبية سباق التتابع 4*100 م حرة بقيادته المنتخب الأميركي المختلط الى تحقيق رقم قياسي عالمي جديد قدره 3:19,40 دقائق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة