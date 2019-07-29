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أكمل اتحاد الملاكمة تحضيراته النهائية لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس المقبل برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وسيشارك في البطولة القارية الآسيوية 25 بلدا من مختلف دول القارة وبعدد يصل إلى 215 ملاكما من إجمالي 320 رياضيا.

وستبدأ الوفود المشاركة في البطولة بالتوافد بدءا من يوم غد الثلاثاء، وستقام جميع النزالات على صالة نادي الكويت.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي اكتمال جميع الاستعدادات النهائية لأفضل استضافة للبطولة الآسيوية، مضيفا تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة من مواصلات ومراكز إعلامية وإقامة فندقية وكافة الأمور التنظيمية، وستوزع الوفود الرياضية على 4 فنادق مختلفة، كما تم تشييد حلبة ملاكمة خاصة بالبطولة وفقا للمعايير الفنية للاتحاد الدولي للملاكمة وبإشراف مباشر من مراقبي الاتحادين الآسيوي والدولي معا، وأشاد منسي بالدعم الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة وحرص مسؤوليها على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح البطولة، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم الذي سخر كافة إمكانات ناديه ليضرب نموذجا يحتذى في التعاون بين الأندية والاتحادات الرياضية تحقيقا للمصلحة العامة للرياضة الكويتية.

وتطرق محمد منسي إلى حفل الافتتاح مؤكدا بأن البروفة النهائية ستقام في الأول من أغسطس المقبل، وتم وضع اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح والذي سيشهد «اوبريت رفع الإيقاف» وعدة فعاليات فنية متنوعة، لافتا إلى أن جميع منافسات البطولة ستنقل مباشرة على القناة الرياضية الثالثة. وقال رئيس اتحاد الملاكمة أن منتخب الملاكمة سيدخل معسكره الداخلي حال عودته من المعسكر الأذري الخارجي، وتسير التدريبات وفق البرنامج الفني الموضوع من قبل الجهاز الفني، مؤكداً أن الروح المعنوية العالية والحماسة هما السمة الغالبة على تدريبات الأزرق من أجل خير تمثيل في البطولة والحصول على أفضل المراكز.

