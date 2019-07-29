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استقر الجهاز الفني للأزرق بقيادة روميو يوزاك على القائمة النهائية التي سيشارك بها في بطولة بطولة غرب آسيا التي تنطلق غداً في العراق وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن استبعد المدرب 7 لاعبين من القائمة التي غادرت الى معسكر لندن، وهم: علي خلف، وشبيب الخالدي، وعبدالمحسن العجمي، وعبدالعزيز وادي، وفواز عايض، ومحمد السويدان، وعبدالعزيز بن ناجي.

ويستأنف الأزرق تدريباته في 05:30 مساء اليوم على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر الاتحاد، وذلك بعد عودته أول من أمس السبت من معسكره الخارجي الذي استمر 20 يوماً خاض خلاله المنتخب 4 مباريات ودية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا. وتخلف عن العودة مع الوفد مدرب المنتخب روميو يوزاك الذي غادر الى بلاده لظروف خاصة على أن يصل الى الكويت مساء اليوم ويقود التدريبات غداً. ونال لاعبو الأزرق راحة أمس على أن يتدربوا اليوم وغداً وبعد غد، فيما يغادر وفد المنتخب يوم الخميس المقبل الى العراق للمشاركة في البطولة التي تأتي ضمن استعدادت المنتخب وللتصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين التي يستهلها الأرزق بمواجهة نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل هنا في الكويت.

وقال طبيب المنتخب د. عبدالمجيد البناي أن معسكر لندن حقق الأهداف المرجوة منه بعد أن رفع مستوى اللياقة اللاعبين الى نسبة 75 بالمئة، مؤكداً أن بطولة غرب آسيا هي المحك الرئيسي للارتقاء بالمعدل لأنها تضم منتخبات قوية والفريق يلعب 3 مباريات خلال أسبوع واحد. وأضاف أن اللاعب شبيب الخالدي سيخضع لأشعة الرنين لمعاناته من آلام في الركبة أثناء المعسكر أدت الى غيابه عن التدريبات الجماعية.

وشهد معسكر الأزرق 4 مباريات تجريبية فاز فيها 3 منها على فريق مارلو 3-2 وهنغرفود 1-0 وعلى استون فيلا 2-1 في آخر مبارياته ، بالاضافة الى الخسارة أمام مايدنهيد بهدف نظيف، فيما الغيت مباراتي ريدينغ وكوينز بارك رينجرز.

ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.

