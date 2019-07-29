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أنهت الجهات العراقية المختصة استعداداتها الامنية لانجاح النسخة التاسعة من بطولة غرب اسيا لكرة القدم المزمع انطلاقها غداً بمشاركة تسعة منتخبات هي الكويت والسعودية والبحرين والاردن ولبنان وسورية واليمن وفلسطين الى جانب العراق البلد المضيف. ويولي العراقيون هذه البطولة اهمية خاصة كونها الاولى من نوعها للعراق منذ عشرات السنين اضافة الى التمهيد لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية كافة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز لـ«كونا» ان السلطات الامنية فرضت اجراءات امنية محكمة لتأمين البطولة استندت فيها الى ما وصفتها بقوات مدنية تعمل ضمن نظام النشاط المدني.

واضاف ان تلك القوات ستكون مسؤولة عن تأمين الشوارع والاسواق والاماكن التي يرتادها الضيوف سواء كانوا من الفرق المشاركة او من الجماهير الوافدة الى المحافظة. واوضح ان حفظ الامن في ملعب فرانسو حريري المخصص لمواجهات البطولة أوكل الى قوات شرطة النجدة وقوات الاسايش الكردية التي اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحفظ الامن فيه. وفي كربلاء قال المتحدث باسم شرطتها العقيد علاء الغانمي لـ«كونا» انه تم وضع خطة امنية متكاملة اقرتها الاجهزة الامنية في المحافظة تبدأ من استقبال الضيوف من مطار محافظة النجف المجاورة وحتى مغادرتهم البلاد بعد انتهاء البطولة. واوضح ان قوات الامن السياحي ستتولى استقبال الضيوف العرب من مطار محافظة النجف ونقلهم بحافلات خاصة الى مقر اقامتهم في كربلاء ومن ثم تأمين الحماية الكاملة لهم على مدار الساعة. كما كشف عن اشراك قوة امن الملاعب في الخطة وهي قوة متخصصة بفرض الامن داخل الملاعب وحماية الجمهور واللاعبين والحكام والاداريين لافتا الى انها قوة مدربة تدريبا خاصا ولديها شهادات كفاءة وتعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة العراقية. واضاف ان قوات قيادة عمليات الفرات الاوسط ستشارك بالخطة الامنية مع قيادة شرطة كربلاء لتأمين مداخل ومخارج الملعب إضافة إلى واجبها الطبيعي في تأمين المحافظة، لافتا الى تفعيل الجهد الاستخباري في المحافظة عبر العناصر الاستخباراتية المدنية.

يذكر ان ملعبي كربلاء وفرانسو حريري سبق ان استقبلا العديد من المباريات الدولية كان اخرها مباريات نادي الزوراء العراقي مع كل من النصر السعودي وذوب اهن الايراني ضمن منافسات دوري ابطال اسيا في شهري ابريل ومايو الماضيين فضلا عن العديد من المباريات الدولية على فرانسو حريري.

ولم تشهد الملاعب العراقية التي عرفت باكتظاظها الدائم بالجمهور المتعطش لحضور المباريات الدولية اي عمل ارهابي طوال السنوات الماضية.

وستنطلق منافسات المجموعة الاولى التي تضم سورية ولبنان وفلسطين والعراق واليمن في محافظة كربلاء غداً فيما تبدأ منافسات المجموعة الثانية التي تضم الكويت والسعودية والبحرين والاردن باربيل في اليوم الرابع من اغسطس وستقام المباراة النهائية بين متصدري المجموعتين يوم 14 أغسطس بكربلاء.

