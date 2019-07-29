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تأهل فارسا نادي المسايل عبدالله العوضي وعبدالرحمن المضاحكة الى المرحلة النهائية من بطولة لير الدولية لقفز الحواجز لفئة النجمة التي تقام حاليا في بلجيكا، وحقق المضاحكة المركز الثاني لليوم الثاني علي التوالي بينما حصل العوضي على المركز الرابع وضمن التأهل للدور النهائي مع المضاحكة. وشارك في البطولة الدولية اكثر من 300 فارس وفارسة من مختلف الدول، فيما اعرب العوضي عن سعادته للمستوى الطيب الذي قدمه الفارس الواعد عبد الرحمن المضاحكة في اول مشاركة دولية له والتأهل الى الدور النهائي الذي يقام اليوم، معتبرا ان التأهل الى هذه المرحلة هو انجاز بحد ذاته.

