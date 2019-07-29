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«زوريلا» ثانياً في كأس باكو


اختتمت أكاديمية زوريلا الرياضية مشاركتها بنجاح في بطولة كأس باكو الودية التي نظمها الاتحاد الاذربيجاني لكرة القدم على مدار اسبوع. وحصل ممثل الكويت اكاديمية زوريلا على المركز الثاني بعد خسارته المباراة النهائية أمام فريق «ريكورد كلوب»، علماً بأن زوريلا حقق 3 انتصارات في البطولة على فرق مماثلة.ترأس وفد الأكاديمية خالد المشلش، وضم اللاعبين: علي زمان، مشعل الاسود، محمد داخل، سعود العجمي، بندر العتيبي، خالد المطيري، سعود تركي، محمد العازمي، يوسف الفهد، ناصر نصار، سعود الكندري، عمر عبدالهادي، ناصر غزاي، فهد العتيبي، خالد بورحمة، وهاب القحطاني، عبدالرحمن صباح، عبدالرحمن عابد، محمد العتيبي، راشد الموسوي.


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