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وصل وفد العربي إلى مدينة أليكانتي الإسبانية لإقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد والذي يستمر أسبوعين.

وترأس وفد الأخضر عضو مجلس الإدارة إسماعيل حبيب، وضم الجهاز الفني برئاسة المدرب الإسباني خوان مارتينيز، والجهاز الإداري برئاسة خالد عبدالقدوس ونائبه أحمد النجار ومشرف الفريق مبارك البلوشي والمنسق الإعلامي للمعسكر حامد العلي، بالإضافة إلى 28 لاعباً من ضمنهم الثلاثي المحترف السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي، على أن يلتحق بالوفد اللاعبين لاعبان محترفان إسبانيان سيخضعان للتجربة خلال المعسكر، فيما صرف الجهاز الفني النظر عن ضم العاجي موفوسي كارديولا الذي شارك في تدريبات الأخضر ولعب في المباراة الودية الوحيدة التي خاضها العربي قبل المغادرة أمام السالمية وانتهت بالفوز بنتيجة 4-3. وتخلف عن السفر مع الفريق الثلاثي المحلي فهد زويد وحسن حسون وحسن حمدان لأمور تتعلق بتأشيرات السفر.

من جانب آخر أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال عن مواجهة بين العربي والاتحاد السكندري المصري في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب يوم 27 أغسطس المقبل على ستاد صباح السالم، والإياب 27 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب. كما أسفرت القرعة وقوع الكويت والسالمية في مواجهة الشرطة والقوة الجوية العراقيين. وسيستضيف الأبيض منافسه يوم 28 أغسطس في الذهاب، على أن يكون لقاء الإياب في 23 سبتمبر على ستاد كربلاء. أما السالمية فسيخوض لقاء الذهاب أمام القوة الجوية يوم 29 أغسطس على ستاد كربلاء، على أن يحتضن ستاد ثامر مباراة الإياب يوم 24 سبتمبر.

