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أكد المحامي محمد المعتوق وكيل عضو الجمعية العمومية في نادي القادسية فاروق العوضي ان الادارة العامة للتنفيذ وافقت على طلبه باستصدار أمر تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر لصالح موكله فاروق العوضي، بشأن النقاط الثلاث بين ناديي الكويت والعربي، والتي من شأنها سحب لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2016 2017 من الكويت ومنحه للقادسية.

وقال المعتوق في بيان صحافي: «تقدمنا يوم الاثنين الماضي الموافق 22/ 7/ 2019 بطلب استصدار أمر تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر لصالح موكلنا فاروق العوضي، وقد تبين لنا اغلاق الملف بتأشيرة الأستاذ المستشار رئيس الادارة العامة للتنفيذ والذي أمر بعدم اتخاذ أي اجراء الا بعد العرض عليه شخصيا، منعا للتلاعب في الاجراءات ولبيان مدى أحقيتنا في استصدار أمر التنفيذ ضد الوزير، لا سيما أن البعض قد أثار لغطا في أن حكم التمييز انتهى الى احتساب النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت».

واضاف: «وبعد مراجعة المستشار رئيس الادارة العامة للتنفيذ لجميع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وبعدما تبين لسيادته صحة ما تمسكنا به من أحقيتنا في استصدار أمر التنفيذ ضد الوزير استنادا الى انتهاء الحكم الى احتساب النقاط الثلاث لصالح النادي العربي خلافا لما يروج له البعض.. لذلك تفضل مشكورا بالموافقة على طلبنا».