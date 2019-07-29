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9 لاعبين في تدريب «أزرق الطائرة»

زيد خلف
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الإثنين 29 يوليه 2019

شهدت تدريبات منتخب الكرة الطائرة أول من امس حضور 9 لاعبين فقط من أصل 18 لاعباً استدعاهم الجهاز الفني استعدادا لخوض منافسات البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في العاصمة الايرانية طهران خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر المقبل.
واشرف على التدريبات المدرب المساعد محمد الميموني في ظل غياب مدرب الفريق التونسي محمد كعبار المتواجد في بلاده في اجازة خاصة. وتغيب 9 لاعبين بعذر من الجهاز الفني.
وحث مدير المنتخبات الوطنية راشد الرشود اللاعبين على الالتزام في الفترة المقبلة وضرورة ننفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل مزيد من الجهد والعمل المتواصل حتى يكون المنتخب في كامل استعداده للبطولة الآسيوية المقبلة متمنيا التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.
من جهته، اوضح المشرف اسماعيل دشتي ان غياب اللاعبين في بداية التدريب بعذر مسبق تمت الموافقة عليه من قبل الجهاز الفني وسيكون الفريق مكتمل الصفوف بعد غد .
واشار الى ان كعبار سيصل من إجازته الخاصة يوم الاحد المقبل لمواصلة خطة اعداد الفريق في الفترة المقبلة.
وكان ازرق الطائرة اقام معسكراً تدريبياً في صربيا في الفترة الماضية خاض خلاله عددا من المباريات الودية حيث يسعى الجهاز الفني إلى المحافظة على مستويات اللاعبين من أجل الوصول إلى البطولة بأفضل جاهزية. واشتملت تدريبات أول من امس على رفع معدل اللياقة البدني لدى اللاعبين مع بعض تدريبات التقوية.


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