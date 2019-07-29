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نال لاعبا منتخب التنس عيسى قبازرد وبدر عنتر المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة الدولية للناشئين تحت 18 سنة التي أقيمت في مدينة أزمير التركية خلال الفترة من 19 الى 27 الشهر الحالي بمشاركة 7 منتخبات هي الكويت وقطر وبريطانيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا بالإضافة الى الدولة المضيفة تركيا.

واستطاع الثنائي قبازرد وعنتر التغلب في مباراة الدور نصف النهائي على الثنائي المكون من اللاعبين التركي أوميت إيجي كانكوس وزميله الألماني اليكساندر جونز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفي مشوارهما إلى الدور نصف النهائي فاز ثنائي الكويت على كل من ثنائي تركيا محمد كان ايريل وزميله بوراك كان إرفاز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور الأول ثم على ثنائي تركيا أتيلا كافتار وزميله ميرت اراباسي بمجموعتين مقابل لا شيء في دور الثمانية.

فيما خسر قبازرد وعنتر المباراة النهائية امام الثنائي الألماني بيتر الام وزميله ماثيو بوتر بمجموعة واحدة مقابل مجموعتين .

وعبر اتصال هاتفي هنأ رئيس اتحاد اللعبة الشيخ أحمد الجابر رئيس الوفد عبدالصمد العريان بالإنجاز المهم الذي تحقق والذي يضاف إلى الإنجازات الكبيرة للتنس الكويتي ، مشيدا بالأداء المتميز للاعبي الكويت في البطولة على الرغم من مشاركة لاعبين ذوي مستويات مرتفعة من دول متقدمة في لعبة التنس. وشكر الجابر الهيئة العامة للرياضة على دعمها الدائم للاتحاد وجميع أنشطته في الداخل والخارج كما شكر اللجنة الأولمبية وكافة الأندية الأعضاء على دعم الاتحاد حتى تمكن لاعبو المنتخبات الوطنية للتنس من العودة إلى تحقيق الإنجازات.

