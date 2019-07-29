دوليه

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ليقود المنتخب السعودي الأول، لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.

وكان المنتخب السعودي قد دخل في مفاوضات مع المدرب، بعد إعلانه استقالته من تدريب منتخب المغرب، إثر خروجه من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا. ويعتبر رينارد من المدربين المتميزين في إفريقيا، حيث قاد منتخب المغرب للوصول لكأس العالم 2019، وحقق لقب أمم أفريقيا مع منتخبي زامبيا 2012، وساحل العاج 2015، وأصبح أول مدرب يحقق البطولة مرتين مع منتخبين مختلفين.

