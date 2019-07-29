مال وأعمال

يتجه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لتشكيل وبناء فريق متخصص في اعداد سياسات الصناعة بهدف تطويرها واعداد نماذج عمل عاجلة مع القدرة على تطبيقها والاعداد المسبق لقياس اثرها ومن ثم تقييمها وتعديلها بناء على النتائج، وذلك عبر فريق عمل وطني متخصص

مصادر كشفت لـ النهار ان القطاع الصناعي اصبح في حاجة ضرورية لتكوين فريق عمل كويتي وطني يدرس التجارب الدولية في تطوير السياسات الصناعية ويستخلص التجارب المستفادة تمهيداً لتطويرها ورفع معدلات ناتجها الوطني فضلا عن قيام الفريق بتطوير السياسات الصناعية مع امكانية الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية المؤقتة.

وذكرت المصادر ان الروضان يبذل جهودا كبيرة للاستفادة من العناصر ذات الخبرة في القطاع الصناعي لتوجيهها نحو اعداد خطط سريعة لتنمية الصادرات المحلية وتحسين قدرات الانتاج الوطني للصناعات القائمة مع فتح المجالات لتطويرها حيث يهدف الى تنمية الاداء وتحسين تطوير برنامج للمنافسة بين المصانع في الجودة والانتاجية والتنافسية

وقالت ان تلك الخطط التي يسعى الوزير الروضان الى تنفيذها ترمي الى تحفيز المقارنة على التغيير، فحين تتوفر المعلومات حول اداء المنافسين سيكون لدى الادارة الرغبة في تحسين الأداء، لذلك اعتقد انّ من المهم توفير ارقام للمقارنة بين المصانع في ذات الصناعة مثل انتاجية الموظف الواحد، ونسب الهدر، وأرقام التصدير، وتكريم المتميزين وأيضا نشر افضل الممارسات سيوفر بيئة ملهمة للتطور.

ووفقا للمصادر تتضمن الاستراتيجيات المستقبلية اعداد برنامج لدعم التقنيات الجديدة لتطوير قدرات المصانع دون الحديث عن تطوير التقنيات، كونها اداة رئيسة اضافة الى الأيدي العاملة الماهرة وحسن الادارة لرفع انتاجية المصانع. كما يمكن تقديم برنامج لتشجيع تحديث التقنيات والمعدات عبر توفير التمويل التأجيري للمعدات، اوالدعم المالي المباشر لما في ذلك من تحسين في الانتاجية والجودة.

ولفتت الـى ان هناك دعوة لاستطلاع الصناعات الناجحة فيها، ايضا يمكن مراجعة صناعات الدول المشابهة لنا من ناحية البنية التحتية ورأس المال البشري والمادي، وتقوية العلاقات بين المصنعيين اداة مهمة لمساعدتهم على توفير المواد الخام بأسعار منافسة وتطوير البرامج التدريبية والأبحاث المشتركة والمشاركة الجماعية في التصدير.

