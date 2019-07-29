مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي ان اداء سياسة سعر الصرف والاستقرار النسبي للقوة الشرائية للدينار في حركة التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ادت الى تباطؤ معدلات التخضم السنوية من اعلى مستوياتها عند 4.8 % لعام 2011 الى ادنى مستوياتها ولأقل من 1 % في 2018.

ولفت المركزي خلال استعراضه لانجازاته في الفترة من 2010 وحتى 2019 الى انه يقوم بالمتابعة المستمرة للتطورات في عرض النقد، وتحليل التغييرات في مكوناته والعوامل المؤثرة في تلك التغييرات.

وأوضح المركزي انه على صعيد سياسة سعر الفائدة، فانه وبالتزامن مع توجهات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ورفع اسعار الفائدة على الدولار منذ بداية ديسمبر 2015، فقد فرضت تلك التحديات العمل على توجيه سياسة سعر الفائدة بما يحقق الأهداف والأغراض المتمثلة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم الثقة في العملة الوطنيـة، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع اسعار الفائدة على الدولار 9 مرات منذ ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2018، قام المركزي برفع سعر الخصم 4 مرات، وجاءت تلك الزيادات بناء على دراسات قام بها البنك وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

كما يسعى بنك الكويت المركزي الى العمل على تبني سياسة نقدية قادرة على امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك المسجلة من خلال اصدار سندات وتورق مقابل لامتصاص تلك السيولة.

