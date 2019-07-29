مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها امس بارتفاع المؤشر العام 44?05 نقطة ليبلغ مستوى 6124?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?72 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 451?9 مليون سهم تمت من خلال 8408 صفقات نقدية بقيمة 41?17 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 54?02 نقطة ليصل الى مستوى 4900?6 نقطة بنسبة 1?11 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 382?8 مليون سهم تمت عبر 5216 صفقة نقدية بقيمة 14?33 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39?5 نقطة ليصل الى مستوى 6746?3 نقطة بنسبة 0?59 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 69?11 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة بقيمة 26?8 مليون دينار «نحو 91?12 مليون دولار».

وكانت شركات «ريم» و«الراي» و«اريد» و«تجارة» و«الخليجي» الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«خليج ب» و«الدولي» و«السلام» و«برقان» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «ارزان» و«بيت الطاقة» و«رمال» و«ايفا فنادق» و«الأنظمة» الأكثر انخفاضا.وتابع المتعاملون افصاحا مكملا من شركة «أعيان للاجارة والاستثمار» بشأن معلومات جوهرية لشركة تابعة عن ابرام عقود بيع عقار ابتدائي لـ 9 قسائم بقيمة 940 الف دينار وافصاحا من شركة «مركز سلطان» عن معلومات جوهرية.

كما شهدت الجلسة افصاحا من شركة «مزايا القابضة» بشأن معلومات جوهرية عن تجديد حق شراء او بيع اسهم الشركة «أسهم الخزينة» وافصاح معلومات جوهرية من «بنك وربة» بخصوص الحصول على موافقة هيئة اسواق المال لترخيص انشطة الأوراق المالية فضلا عن اعلان «بورصة الكويت» عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.

