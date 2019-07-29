مال وأعمال

وقعت هيئة اسواق المال امس، مع شركة كامكو للاستثمار عقد ادارة طرح اسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من رأسمال الشركة.

وذكر بيان الهيئة، ان عقد الخدمات المقدمة من قبل «كامكو» يشمل اعداد نشرة الاكتتاب ودعوة جميع المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.

كما تشرف الشركة على عملية تخصيص الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية 50 في المئة المخصصة للمواطنين بالكامل وفق الآليات والاجراءات التي سيتم الاعلان عنها.

