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مال وأعمال

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«مركز سلطان» تتخارج من استثمارات بـ35 مليون دولار


وقعت الشركة الوطنية للطاقة التابعة بنسبة 99 في المئة لمركز سلطان للمواد الغذائية عقد بيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة باسهم رأسمال شركة الخريف المتحدة القابضة، اضافة الى حصتها في المشروع المشترك «GC-16» والبالغ 24 في المئة، بقيمة 35 مليون دولار، ضمن خطة اعادة الهيكلة. وأشار مركز سلطان في بيان لبورصة الكويت امس، الى انه من المتوقع استيفاء شروط البيع، واستكمال جميع الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بتحويل كامل الأسهم المملوكة، والتنازل عن جميع الحقوق لصالح المشتري، خلال الربع الثالث من 2019. وتوقعت ان ينتج عن عملية البيع عند اتمامها نهائياً انخفاض قيمة المطلوبات المتداولة واقتراضات بنكية بـ10.4 ملايين دينار، الى جانب انخفاض المصروفات التمويلية السنوية بحوالي 600 الف دينار.


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