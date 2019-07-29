مال وأعمال

يلتقي المفاوضون الصينيون والأميركيون خلال الأسبوع الحالي في الصين لاجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما، لكن محللين يؤكدون انهم لا يتوقعون تقدما كبيرا رغم اختيار مكان جديد لهذه المناقشات. وستعقد الاجتماعات المقبلة الثلاثاء والأربعاء في شنغهاي وستكون الأولى وجها لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات في مايو الماضي عندما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها. وقرر الرئيس الأميركي حينذاك زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على حزمة ضخمة من المنتجات الصينية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة حاليا فرض الرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وقال وانغ شوانشينغ الأستاذ في جامعة تونغجي في شنغهاي لوكالة فرانس برس ان «الصين تتطرق الى هذه القضية في الأساس من زاوية محض اقتصادية وتريد مجرد ابرام اتفاق». لكن الولايات المتحدة «تحاول ربط المشاكل التجارية بالتنافس الاستراتيجي»، على حد قوله. وأثار ترامب غضب بكين عندما ادرج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي على لائحة سوداء لأسباب امنية. وقال وانغ ان «النقطة المشتركة» اليوم هي «أن الطرفين يريدان التوصل الى اتفاق. لذا، فان الأمر بالغ الأهمية». ويشكل استئناف المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح.

