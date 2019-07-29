مال وأعمال

قدم بنك بوبيان عرضا حصريا ومميزا لعملائه بالتعاون مع Bloomingdales بمجمع 360 بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك، في إطار حرصه على تقديم أفضل العروض والاحتفال بأهم المناسبات وإقامة الفعاليات المتنوعة. وأكد مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان حمد حاجي «اننا دائما نبحث عن كل ما هو جديد ومتميز لتقديمه لعملائنا ليحظوا بأفضل العروض الحصرية». واضاف «ان الفعالية تضمنت عرضاً حصرياً لأول 200 عميل للحصول على قسيمة شرائية بقيمة 50 ديناراً حيث تمت الاستفادة منها في قسم التجميل والعطور بجانب مجموعة مختارة من قسم الازياء». وأضاف ان بنك بوبيان يقوم بصورة دائمة بتنظيم العديد من العروض والفعاليات المخصصة لعملائه علما بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من هذه العروض، ولمعرفة آخر المستجدات، يرجى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي.

