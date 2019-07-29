مال وأعمال

أعلن بنك «برقان» أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: عدنان محمد حمدان الحمد، عبدالناصر محمد ابوطالب ، علاء عبدالله دحنان التميمي ، معالي علي خليل القطان، وسالم احمد علي الابراهيم.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

