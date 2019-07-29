مال وأعمال

أعلن بنك البحرين الوطني NBB عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنفت لتقديم خدمات حلول الخصم المباشر في السوق لعملائه من الشركات عبر خدمة «فواتير».

توفر الخدمة مجموعة من المميزات ذات القيمة المضافة لتيسير وتعزيز عملية تحصيل الخصم. إن العملاء من الشركات حالياً يتابعون الأطراف التي تقوم بالدفع في تحديد موعد وطريقة الدفع (شيكات / نقداً/ حوالات وغيرها)، ما يتسبب في الغالب بحالات تأخير أو تسوية. وبإمكان الشركات الآن من خلال أدوات تسجيل «الخصم المباشر للشركات»، التحكم بموعد سحب الأموال من حسابات الطرف القائم بالدفع وفقاً للاتفاق المشترك، بما يضمن تحصيلاً أسرع الى جانب إلغاء متطلبات التسوية.

وبهذه المناسبة، صرّح جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «نحن مسرورون بعقد هذه الشراكة والتي ستمنح عملاءنا من الشركات حلا الكترونيا مبتكراً لمساعدتهم على جعل عمليات تحصيلهم وتسوياتهم أسهل وأدق. يأتي ذلك كجزء من وعدنا والتزامنا بدعم نموهم ومساندتهم في مقابلة أهداف وطموحات أعمالهم».

من جانبه، قال هشام الكردي الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والخدمات الاستثمارية: «إن توفير حلول نوعية ومتطورة لعملائنا من الشركات يعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التحول لدى بنك البحرين الوطني.

بدوره، قال عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: «نحن سعداء بتعزيز منصات الدفع الرائدة في السوق وإمكانيات الخدمة لمساعدة بنك البحرين الوطني في تفعيل هذه الخدمة المبتكرة عبر الانترنت لعملائه من الشركات، وسنعمل عن كثب مع عملاء بنك البحرين الوطني من الشركات لضمان قدرتهم على مضاعفة القيمة والمنافع من هذه الخدمة.

