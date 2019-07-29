مال وأعمال

أعلنت شركة شاومي الصينية عن اطلاق اعمالها في الكويت رسميا بتوقيعها اتفاقية مع شركة بلومز تلكوم.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة بلومز تلكوم محمد فوزي ان السوق الكويتي واحد من المراكز العالمية المهمة للتكنولوجيا، وهذا ما يجعلنا نتطلع اليه، لافتا الى ان الكويت تمثل سوقا رئيسا لهواتف شاومي التي تهدف لجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع، مشيرا الى ان الشركة وبالتعاون مع شركة «بلومز» تسعى للاستحواذ على حصة سوقية قدرها 10% من سوق الكويت وذلك خلال العام الحالي.

وأكد فوزي انه سيتم طرح منتجات «شاومي» من خلال جميع متاجر التجزئة الرئيسة وتجار التجزئة المستقلين خلال الأيام المقبلة، متوقعا ان تلبي جميع احتياجات السوق الكويتي من الهواتف الذكية ذات المواصفات العالمية الحديثة والمتطورة مقارنة مع منافسيها.

ولفت الى ان الشركة الصينية دائما تبحث عن ميزة جديدة تجذب المستخدمين مع هواتفها القادمة، لاسيما وأنها تستهدف توسيع آفاق الابتكار العالمي، كونها تستهدف اتاحة مختلف المنتجات الالكترونية عالية الجودة والتي تعتمد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة على نطاق عالمي كبير، كما تعمل الشركة على مواصلة ابتكاراتها لأجهزة الهواتف بأفضل التقنيات الحديثة فضلا عن تقديم خدمات انترنت متميزة.

وبين فوزي ان شركة شاومي ستطلق منتجاتها في السوق الكويتي من خلال استهداف طرح عدة شرائح جديدة للهواتف الذكية تبدأ من الرخيصة مثل Redmi 7A مروراً بالأغلى سعراً وأفضل مواصفات Redmi 7و Redmi Note 7 وحتى الأجهزة ذات القياسات الأكبر والمواصفات الأعلى مثل Mi 9 وMi 9T، ايضا سيتم اطلاق آخر اصدارات شركة شاومي من الفئة A وذلك بالتعاون مع جوجل والذي يعمل بنظام انرويد خام جهاز شاومي A3. واعرب فوزي، عن سعادته بنوعية التعاون والشراكة التي يطمح الى ان تكون على المدى الطويل، خاصة وأن شركة «بلومز» تحرص على ان تنال من خلال خدماتها جميع العملاء لتكون احدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات من خلال طريقتها في التعامل مع السوق والعملاء.

