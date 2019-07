مال وأعمال

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثالث فروعه الالكترونية الذكيةKFH Go، في جمعية المنقف التعاونية، حيث يعمل الفرع بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، عبر مجموعة متطورة من الاجهزة التقنية ووسائل الخدمة الذاتية.

وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للمجموعة- مازن سعد الناهض، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة- وليد خالد مندني، ونائب المدير العام للخدمات المصرفية، خالد السبيعي الى جانب مسؤولين من البنك ومن جمعية المنقف التعاونية.

وقال مندني، على هامش افتتاح الفرع، ان الفرع الذكي الجديد في المنقف تحت عنوان الفروع الالكترونية «KFH-Go» «تجربة مصرفية سهلة»، هو استمرار لسلسلة من الفروع التي يقوم «بيتك» بافتتاحها لتغطي مناطق مختلفة في الكويت، مشيرا الى أن ذلك يؤكد انجازات «بيتك» على صعيد تنوع الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، خصوصا وأن الخدمات المصرفية الالكترونية تسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة والجودة وتلبي تطلعات العملاء بشكل عام وجيل الشباب بشكل خاص.

وأكد مندني عزم «بيتك» تحقيق الريادة في السوق بمجال التكنولوجيا المالية FinTech، ليعزز ريادته القائمة في مجال الخدمات المالية الاسلامية المتطورة، مشيرا الى ان الفرع الالكتروني الذكي KFH-Go يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع، بما يزيد عن 80 في المئة من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع التقليدية.

واوضح مندني ان فرع KFH GO لايوجد فيه اي موظفين، ويضم أحدث اجهزة الـ XTM واجهزة الصرف الآلي وجهاز ايداع نقدى يستقبل 300 ورقة نقدية اي 6000 دينار في العملية الواحدة، ويستطيع العملاء اجراء اكثر من 30 خدمة بما في ذلك السحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي «QR code» أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف. ويحتوي الفرع الذكي على جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة الهاتفية.

وأضاف ان KFH Go يوفر خدمات تتيح للعملاء انشاء المعاملات التجارية «المرابحة» وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وتحديث البيانات ورقم الهاتف وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح الودائع والحسابات وغيرها من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تغني عن زيارة الفرع او التعامل المباشر مع الموظفين، ما يعني مزيدا من الانسيابية فى الحصول على خدمات «بيتك» المصرفية ضمن أعلى معايير السرعة والدقة والأمان.

واكد مندني أن إطلاق الفرع الإلكتروني يسهم في تحقيق مستوى جودة أفضل في الخدمة ومجال أوسع في كسب رضا العملاء، وتعميق مفهوم التجربة المصرفية المتطورة التي تلائم احتياجات عملاء «بيتك» المتزايدة، مشيرا الى مواصلة جهود افتتاح فروع الكترونية مماثلة خلال العام الحالي والأعوام القادمة. وشدد على حرص «بيتك» على مواصلة رفع كفاءة التقنيات المستخدمة، وتعزيز النظم الإلكترونية بمستويات عالمية، وتوسيع الخدمات التفاعلية والتي منها طباعة بطاقات السحب الآلي الفورية وطباعة الشيكات واستلام سبيكة ذهب.

ولفت مندني الى أن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، حيث نجح «بيتك» في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التقنية المتطورة انفرد في معظمها على مستوى السوق مرسخا ريادته في الخدمات المالية، ومثال ذلك: الخدمة الأولى من نوعها في الكويت وهي إيداع الشيكات عبر الموبايل، وبرنامج روبوت للعمليات التشغيليةRPA لتبسيط العمليات الداخلية المتعلقة بعمليات تمويل العملاء، وخدمة الشات بوت Chatbot عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول وهي متاحة للعملاء على مدار 24 ساعة.

وأكد مندني مواصلة سياسة البنك في تبني اخر المستجدات في التكنولوجيا المالية Fintech، ووسائل التقنية الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي AI لدعم الخدمات المصرفية وتلبية تطلعات العملاء والمحافظة على ريادة «بيتك» الذي بات في مصاف البنوك الرائدة عالميا بتقديم خدمات عصرية مبتكرة بأعلى معايير الجودة والسرعة والدقة والأمان».

ويعتبر فرع KFH Go في المنقف ثالث فرع تم افتتاحه رسميا بعد فرعي اشبيلية والجابرية.